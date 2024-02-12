عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للريشة الطائرة

صدى البلد

 

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة الافريقية للريشة الطائرة والتى تقوم مصر باستضافتها على أرضها  خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ فبراير الجاري.  وتقام مباريات البطولة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وبحضور السيشيلي ميشيل باو رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولى .


ورحب وزير الشباب والرياضة بكافة الدول العربية والإفريقية المشاركين بالبطولة والمتواجدين على أرض بلدهم الثانى مصر متمنيا للجميع اقامة سعيدة

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت مقصدا دوليا لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية  بفضل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات  فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
وبكلمته عبر  رئيس الاتحاد الافريقي ميشيل باو عن عميق شكره وتقديره بتواجده على ارض مصر منظمة البطولة
مؤكدا على اعتزازه وسعادته بالتطور الكبير الذي حدث للعبة الريشة الطائرة داخل القارة الافريقية خلال الفترات الماضية .

فيما توجه الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة  بالشكر لوزير الشباب والرياضة على  حرصه على تواجده اليوم فى افتتاح البطولة وايضا على دعمه للاتحاد والمنتخب المصري  بالبطولة موضحا أنه ليس بغريب على وزير الرياضة تقديمه لهذا الدعم المعتاد.

وتأتي أهمية البطولة  نظرا  لان الفائز  بها  من منتخبات " الرجال و السيدات” سيتأهل لبطولة  العالم والتى سوف تستضيفها  الصين بأبريل القادم .
ويشارك  بالبطولة  "11" منتخب  “  الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي” بالاضافة لمنتخبنا القومي منظم البطولة

ويتواجد  منتخبنا المصري للرجال  في المجموعة الأولى والتى تضم  (الجزائر، زامبيا، وأوغندا)
بينما جاء  المنتخب المصري للسيدات   بالمجموعة الثانية مع منتخبي (أوغندا ونيجيريا).
وفي  المباراة الافتتاحية للبطولة  تقابل المنتخب المصري للرجال مع نظير الاوغندي وانتهت المباراة بفوز منتخبنا القومي ٠/٣.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ