نتنياهو يشيد بالقوات الخاصة التي قامت بواحدة من أنجح عمليات إنقاذ الرهائن

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقوات الخاصة لدورها في ما وصفها بأنها "واحدة من أنجح العمليات" في تاريخ البلاد والتي تهدف إلى إنقاذ الرهائن المحتجزين في رفح.

وفي كلمته أمام القوات المشاركة، أعرب نتنياهو عن اعتزازه "بالعملية المثالية" والتنفيذ، مشيرا إلى عودتهم من غزة دون أن يصابوا بأذى. وشهدت عملية الإنقاذ، التي نفذت في الساعات الأولى من الصباح، قيام قوات الاحتلال باقتحام مبنى شديد التحصين في رفح لتحرير الرهائن.

وعلى الرغم من مواجهة نيران معادية وغارات جوية، أسفرت العملية عن استعادة الأسرى بشكل آمن، بينما ورد أيضًا تحييد مقاتلي حماس. ومع ذلك، يزعم مسؤولو حماس أن ما لا يقل عن 67 شخصًا قتلوا خلال الحادث.

وقد وفرت عملية الإنقاذ الناجحة دفعة مؤقتة لمعنويات الأمة، التي تأثرت بشدة بمحنة الرهائن. إن الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو بسبب التقاعس الملحوظ في تأمين إطلاق سراح الأسرى قد خفت مؤقتًا بسبب الإجراء السريع والحاسم الذي قامت به القوات الإسرائيلية.

وتأتي العملية وسط تصاعد التوترات في غزة، حيث تشير إسرائيل إلى احتمال شن هجوم بري على مدينة رفح الجنوبية، التي تعتبر معقلا لحركة حماس. وبينما لا تزال المنطقة على حافة الهاوية، فإن عملية إنقاذ الرهائن الناجحة هي بمثابة شهادة على تصميم إسرائيل على حماية مواطنيها ومواجهة التهديدات الأمنية بشكل مباشر.