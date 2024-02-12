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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تعلن إجمالي إيرادات مبيعات النفط والغاز خلال يناير

النفط
النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الإثنين، أن إجمالي الإيرادات المستلمة من المبيعات الخارجية للنفط الخام والغاز ومشتقاتهما عن شهر يناير للعام 2024 بلغت نحو 1.7 مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة النفط والغاز الليبية على الإيرادات المحصلة من المبيعات خلال الشهر الماضي.

وبلغت إيرادات النفط الخام خلال يناير الماضي 1.5 مليار دولار، وإيرادات الغاز والمكثفات 109.919 مليون دولار، والمنتجات النفطية 49.77 مليون دولار، والبتروكيماويات 14.175 مليون دولار، وفق بينات نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في 4 فبراير الجاري، تحصيل مليار و470 مليون دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير 2024.

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وزارة النفط والغاز الليبية إيرادات النفط الخام

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