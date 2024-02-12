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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الاحتلال لديه نية واضحة لتهجير الفلسطينيين.. فيديو

الاحتلال
الاحتلال

قال الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور إن الاحتلال الإسارائيلي منذ السابع من أكتوبر وهو يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن طوال الحرب والاحتلال يرحل السكان ويدفعهم بشكل قسري تحت القصف نحو جنوب القطاع.

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وأضاف «منصور» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن بعد أن تجمع نحو المليون ونصف المليون فلسطيني في تلك المساحة الضيقة بدأ يفكر في شن عمليته على رفح، مشيرا إلى أن هناك نيّة واضحة لا يمكن تجاهلها لتهجير الفلسطينيين وأن طبيعة الاحتلال تقوم على عمليات الترحيل والتطهير العرقي.

 

وأوضح «منصور» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاهر بتصريحات مثل التطهير العرقي للفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وأن الوزراء المعنيين بملف المستوطنين داخل الحكومة الإسرائيلية يخاطبون شعبهم بتصريحات مثل العودة إلى غزة لبناء المستوطنات هناك.

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