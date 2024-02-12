عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| 8 مارس موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية

صدى البلد

أعلن الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة، الموافقة على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين فريقي الأهلي والزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم ٨ مارس ٢٠٢٤.

وأكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن ذلك يأتي لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبري مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر .

كما أكد المهندس سيف الوزيري - نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة أن كأس مصر وهو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضاً من كونه يحمل إسم الدولة - كأس مصر.

وأضاف أنه من هنا جاء دور هذه البطولة لتقام خارج الحدود المصرية شأنها شأن كثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب جماهيرية وتحقيقاً الإيرادات تجارية إستثنائية تعود بالنفع على الإتحادات والأندية وأن تكون جزءاً من الفعاليالت الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

موضوعات متعلقة

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث سير في ألمانيا قبل لقاء لايبزيج.. تفاصيل

أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح

أمم إفريقيا|جنوب إفريقيا يحصد الميدالية البرونزية بالفوز على الكونغو 6-5 بركلات الترجيح

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

منفردا في الصدارة| باير ليفركوزن يقسو على البايرن بثلاثية بالدوري الألماني

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

اكتسح جيرونا برباعية.. ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

إصابة نجم ليفربول الإنجليزي.. كلوب يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ