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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا / الثلاثاء/ طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على والسواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
العاصمة الإدارية 23 10
6 أكتوبر 24 10
بنهــــا 23 12
دمنهور 22 11
وادي النطرون 23 11
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 12
الزقازيق 23 11
شبين الكوم 22 12
طنطا 23 12
دمياط 22 13 
بورسعيد 24 13
الإسماعيلية 25 11
السويس 24 12
العريش 25 12
رفح 24 11
رأس سدر 25 12
نخل 26 5
كاترين 19 2
الطور 25 11
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 19 11
مطروح 18 11
السلوم 19 10
سيوة 20 9
رأس غارب 26 14
الغردقة 27 13
سفاجا 27 12
مرسى علم 28 15
شلاتين 28 15
حلايب 24 16
أبو رماد 27 15 
رأس حدربة 24 17
الفيوم 23 10
بني سويف 23 11
المنيا 24 9
أسيوط 25 8
سوهاج 26 10
قنا 28 12 
الأقصر 29 12
أسوان 29 13
الوادى الجديد 29 7
أبوسمبل 28 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 21
المدينة المنورة 29 17 
الرياض 23 12
المنامة 23 18
أبوظبي 25 17
الدوحة 23 19
الكويت 23 15
دمشق 18 10
بيروت 21 16
عمان 20 9
القدس 19 10
غزة 24 15
بغداد 25 15
مسقط 23 19
صنعاء 24 9
الخرطوم 35 20
طرابلس 18 14
تونس 18 11
الجزائر 18 12
الرباط 22 11
نواكشوط 33 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 5
إسطنبول 15 8
إسلام آباد 24 7
نيودلهى 22 11 
جاكرتا 32 25
بكين 12 1-
كوالالمبور 35 25
طوكيو 13 3 
أثينا 17 9
روما 17 5
باريس 11 5
مدريد 17 8
برلين 9 3
لندن 10 6
مونتريال 2 4-
موسكو 3- 8-
نيويورك 10 2
واشنطن 11 5
أديس أبابا 24 14

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