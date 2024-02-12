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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: نتنياهو في مأزق صعب جدًا ويريد توسيع الحرب.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن إمكانية اتساع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مفتوح على كافة الاحتمالات، مشددًا على أنه عندما تفشل حكومة نتنياهو في تحقيق أهدافها تلجئ لأكثر الأساليب تطرفًا ووحشية.

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وأوضح «الدين حسين»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق صعب جدًا بعد ان رفع مطالب وأهداف غير واقعية وغير قابلة للتحقيق ولم يحقق أي منها وأي توقف للحرب يعني محاكمته على الفور، مشددًا على أنه يحاول الاستمرار ف الحرب وتوسيع نطاق الحرب وهو أكثر شخص مستفيد من ذلك.

 

وأضاف أنه يمكن فهم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الحالي في إطار أن نتنياهو يريد توسيع الحرب أكثر من ذلك، منوهًا بأن هناك اتهامات من قبل مسئوليين إسرائيليين بأن نتنياهو يسخر الحرب لمصلحته الشخصية ليجد طريق للهروب من المسألة.

 

ونوه بأنه علينا التوقع كل التصرفات غير العقلانية من نتنياهو وحكومته المتطرفة، مشددًا على أن العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي بها خلاف وهناك تغير نسبي في النهج الأمريكي، موضحًا أن الجانب الأمريكي يؤيد إسرائيل بشكل كامل منذ اليوم الأول وإرسال المساعدات والإمدادات العسكرية.

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