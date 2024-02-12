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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.. وزيرة الثقافة: حفلات موسيقية وإنتاج سينمائي مشترك

صدى البلد

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن تفاصيل لقائها اليوم مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، قائلة:" العلاقة بين مصر والسعودية تاريخية وقوية وعلاقة أخوة وبيننا تبادل ثقافي ممتد عبر سنوات ".

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وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك تبادل ثقافي بين وزارتي الثقافة المصرية والسعودية وسيكون هناك تعاون مع هيئة الترفيه".

 وأضافت نيفين الكيلاني: "سيكون هناك حفلات لفنانين سعوديين ومصريين في مصر بالتعاون مع هيئة الترفيه".

 وتابعت نيفين الكيلاني: "سيتم العمل على فتح مجالات فنية مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات".

ولفتت نيفين الكيلاني إلى أن التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه سيظهر في حفلات موسيقية وسيكون هناك تواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية المقبل.

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