أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، ملك ريان، تغطية اخبارية حول اختفاء السكر والازمة التي سنعاني منها .. فما التفاصيل؟

في بعض المناطق

هذه الاخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتسببت في حالة كبيرة من الجدل.

وتساءل البعض عن حقيقة اختفاء سلعة السكر من الأسواق وارتفاع سعرها.

ومن خلال تغطيتنا الآن نوضح لكم حقيقة هذه الأخبار ورد المسئولين عن ما يتردد بشأن سلعة السكر خلال هذه الفترة.

عادت سلعة السكر لتتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر العديد من روادها أن سلعة السكر مختفية من السوق، وأن أسعار السكر في بعض المناطق عادت لترتفع الى 65 جنيهًا، فيما علق آخرون أن سلعة السكر متوفرة في مناطقهم ولكن بسعر مرتفع لا يقل عن 35 جنيهًا.