عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في الشأن الدولي: مَن يظن أن الاحتلال سيكتفي بغزة واهم.. فيديو

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

قال الدكتور رضوان قاسم، الباحث في الشئون الدولية: “من الواضح أن أمريكا أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لبدء عملية رفح والإسراع فيها”، منوها بأن الخطاب السياسي الذي يتبعه قادة الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن «ذر الرماد في العيون» فهم يريدون التهدئة ظاهريا؛ لكن في الواقع وعلى الأرض يختلف الأمر تماما.

txt

«المرصد الأورومتوسطي»: وثقنا وفاة 3 أطفال من الجفاف في غزة

txt

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو


وأضاف «قاسم» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا أخبرت الاحتلال بأن يفعل ما يشاء لكن بأسرع وقت ممكن حتى لا ينقلب الرأي العام الدولي أكثر مما هو ساخط، منوها بأنه أصبح واضحا أن الاحتلال لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه المجازر إلى بغطاء أمريكي.

وأشار إلى أن غزة تحولت إلى ورقة انتخابية في الداخل الأمريكي، مضيفا أن مَن يظن أن الاحتلال الإسرائيلي سيكتفي بغزة واهم، فالاحتلال سيذهب أبعد من ذلك عندما لا يجد رادعا له، فهذا متعلق باطماع الاحتلال ورؤيته وحلم الدولة الكبرى، بعدما حصل على كثير من الغطاءات السياسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس يضع عقبات أمام التوصل لاتفاق

رئيس قوى عاملة النواب يطالب الحكومة الالتزام بتعيين الـ5٪.. ووزارة العمل ترد

مصر مستعدة لكل السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية يؤدي لكارثة

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من الچيم

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ