باحث في الشأن الدولي: مَن يظن أن الاحتلال سيكتفي بغزة واهم.. فيديو

قال الدكتور رضوان قاسم، الباحث في الشئون الدولية: “من الواضح أن أمريكا أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لبدء عملية رفح والإسراع فيها”، منوها بأن الخطاب السياسي الذي يتبعه قادة الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن «ذر الرماد في العيون» فهم يريدون التهدئة ظاهريا؛ لكن في الواقع وعلى الأرض يختلف الأمر تماما.



وأضاف «قاسم» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا أخبرت الاحتلال بأن يفعل ما يشاء لكن بأسرع وقت ممكن حتى لا ينقلب الرأي العام الدولي أكثر مما هو ساخط، منوها بأنه أصبح واضحا أن الاحتلال لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه المجازر إلى بغطاء أمريكي.

وأشار إلى أن غزة تحولت إلى ورقة انتخابية في الداخل الأمريكي، مضيفا أن مَن يظن أن الاحتلال الإسرائيلي سيكتفي بغزة واهم، فالاحتلال سيذهب أبعد من ذلك عندما لا يجد رادعا له، فهذا متعلق باطماع الاحتلال ورؤيته وحلم الدولة الكبرى، بعدما حصل على كثير من الغطاءات السياسية.