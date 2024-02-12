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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة النواب يطالب الحكومة الالتزام بتعيين الـ5٪.. ووزارة العمل ترد

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل ، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة الـ5٪ والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.

 

وظائف لذوى الهمم متحدى الإعاقة 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوى الهمم متحدى الاعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة .


من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني ، مدير إدارة فض منازعات العمل ، إن وزير العمل حسن شحاتة اعطي ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصلة مستمرة علي عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل  تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم ، مؤكدا أن الوزارة يتبعها ٢٢٥ مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في كل شركة .

وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة ، وذلك بعد المرور علي علي ما يقرب من ٤٦٨ شركة ، وذلك خلال عام ٢٠٢٣,لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.

وأشار إلي أن هناك بعض المشكلات  التي تواجه ذلك الملف ، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص ، علي الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط علي التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة ، ومسئولي جهاز التنظيم والإدارة ، حيث طالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة ، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم احصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن .
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة العمل ، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات علي شركات القطاع الخاص، وذلك  لضمان التزامها بالنسبة المحددة لتعيين ذوي الهمم، وهو ما عقب عليه الدكتور ياسر الشربيني ، مدير فض المنازعات بالوزارة بأن مكاتب العمل  مستمرة في حملاتها لضبط اداء الشركات.

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