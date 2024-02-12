المستقلين الجدد: اجتياح إسرائيل لـ رفح الفلسطينية استمرار لجرائم الحرب

اكد حزب المستقلين الجدد، أن اجتياح اسرائيل لرفح هو استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها اسرائيل صد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات المصرية والدولية بأن هذا الاجتياح هو تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقه باسرها.

أكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب بان هذا الاجتياح هو انتهاك لكل القوانين الدوليه وقرارات مجلس الامن والجمعيه العموميه للامم المتحده وهو تصعيد مرفوض شكلا وموضوعا.



وأضاف عناني ان محاوله اسرائيل التغطيه علي الفشل العسكري الذريع في غزه هو محاوله بائسه ولن تجدي وان عواقبها وخيمه عسكريا وسياسيا وانسانيا.



وأضاف دكتور حمدي بلاط ان سقوط الشهداء من ابناء الشعب الفلسطيني بهذا العدد الهائل والمتوقع زيادته باجتياح رفح لايوجد له اي مبرر الا انه ورقه ضغط ومحاوله لتحقيق مكاسب انتخابيه لنتنايهو.

ويؤكد الحزب علي دعمه الكامل للقياده السياسيه في مواقفها المنتصره للقرارات والقوانين الدوليه ورفض تصفيه القضيه علي حساب دول الجوار

ويدعو الحزب الشعب المصري كله بالاصطفاف خلف قيادته في هذا التوقيت الدقيق وفي ظل مخاطر كبيره ومؤمرات تحاول النيل من استقرار وسلامه الوطن.