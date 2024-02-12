خلاف جديد.. نتنياهو يعترض على أمر بايدن بشأن عنف المستوطنين الإسرائيليين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته الشديدة للأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة يوم الأحد، منتقدًا التوجيه الذي يفتح الباب لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمسؤولين مطلعين أخبروا موقع أكسيوس الأمريكي. ويمثل هذا الموقف تحولاً ملحوظاً عن رد فعل نتنياهو الضعيف في البداية على الأمر، ما يشير إلى المخاوف المتزايدة داخل إسرائيل بشأن تداعياته المحتملة.

يشير اعتراض نتنياهو على الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن قبل أسبوعين، إلى خروج كبير عن موقفه السابق. ويسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ليس على المستوطنين الإسرائيليين فحسب، بل أيضا على المسؤولين الإسرائيليين المرتبطين بعنف المستوطنين، مما يعكس تصميم البيت الأبيض على معالجة القضية وسط تقاعس واضح من جانب حكومة نتنياهو.

وردا على الأمر، حث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش البنوك الإسرائيلية على عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية الجديدة، مما سلط الضوء على الرفض المحلي للتوجيه. وفي الوقت نفسه، أكد نتنياهو لبايدن أن حكومته اتخذت إجراءات مهمة لمعالجة عنف المستوطنين، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وعلى الرغم من تأكيدات نتنياهو، سجل مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة أكثر من 515 هجومًا شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. وانضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين يستهدفهم الأمر التنفيذي، ما يؤكد القلق الدولي بشأن عنف المستوطنين وحاجة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على تفاصيل المكالمة، في حين لم يرد البيت الأبيض بعد على الاستفسارات المتعلقة باعتراضات نتنياهو. ويسلط احتجاج نتنياهو الضوء على الخلاف العميق بين إسرائيل وإدارة بايدن بشأن قضية عنف المستوطنين وتداعياتها على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.