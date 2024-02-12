كاتب صحفي يحدد أسباب محاولات إسرائيل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين

تحدث إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، عن الأسباب وراء محاولات إسرائيل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن تحاول إسرائيل تنفيذ مخطط التهجير بسبب الطفرة التي شهدتها شبة جزيرة سيناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء 56 طريقا سريعا وخط سكة حديد بين طابا والعريش، بناء تطوير ميناء العريش.

وأوضح «عمر»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك المشروعات والتطوير أنهت طموحات إسرائيل في أن يكون لها منافس برمائي لقناة السويس أو الموانئ المصرية، ولذلك عادت إسرائيل والمجتمع الدولي لتفجير دولة من دول الجوار في وجه مصر للتأثير عليها.

وأضاف إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أنه بالنظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي سنجد أننا أمام استهداف واضح للخطوات المصرية، مؤكدًا أن دائمًا ما يكون هناك لعبة إسرائيلية والغربية لكي يتم استنزاف مصر سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

ونوه إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، بأن منذ 1987 واللعبة هي تفجير قطاع غزة بوجه مصر وشبه جزيرة سيناء والتي تعد بوابة مصر الشرقية.