المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

أدان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية وسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلى من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان بالصمت الدولى على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة.

وأكد نقيب المعلمين، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية ، وضد الاستفزاز الإسرائيلي، الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأوضح خلف الزناتي، أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم، فى حماية أمننا القومى وصون كل شبر من ترابنا الوطنى .

ودعا نقيب المعلمين إلى تشكيل تجمع دولي لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأكد "الزناتى" أن المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة فى رفح الفلسطينية تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا ، وهو مايؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب خلال ال 24 ساعة الماضية، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، وأن الوضع الإنساني فى غزة في تدهور مستمر لا يمكن السكوت عنه.

واختتم بقوله إن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية ، وهو مالن تسمح به مصر.