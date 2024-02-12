باحث سياسي: قانون ترحيل اللاجئين من بريطانيا جائر ويخالف النظام الدولي

قال طالب العواد، الباحث السياسي، إن قانون ترحيل اللاجئين من بريطانيا شهد ردود فعل كبيرة من قبل حزب العمال والأحزاب الأخرى، لأنه قانون جائر بامتياز ويخالف النظام الدولي.



وأضاف العواد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن بريطانيا وقعت على قانون اللاجئين 1951 الذي يجبر الدول الموقعة عليه بالتزامها تجاه حماية المهاجرين، لكن الحكومات اليمنية التي ظهرت في الاتحاد السوفيتي وإيطاليا تعرقل مسألة اللجوء، ووضعت الكثير من الإشكاليات أمام المهاجرين.



وأوضح الباحث السياسي، أن المحكمة العليا رفضت ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهناك ضغط كبير على إلغاء القانون، لكن مازلنا لا نعلم هل سينجح هذا الضغط أم لا، لافتًا إلى أن المسألة لها جانب لا إنساني.



وأشار الباحث السياسي، إلى أن بريطانيا تحتاج لعمالة غير عملية، لأن هناك أزمة عمالة في قطاع الفنادق والمطاعم والنظافة، وهؤلاء عمالة بسيطة يمكن الاستفادة منهم، لكن الفكر اليميني الذي بدأ غزو أوروبا يتخذون موقف حاد تجاه المهاجرين.

