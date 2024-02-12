أنتم بمفردكم.. واشنطن تحجب 60 مليار دولار عن أوكرانيا

في ضربة كبيرة للشراكة عبر الأطلسي، فإن فشل الكونجرس في الموافقة على الدعم المالي والعسكري الحيوي لأوكرانيا يسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة المتضائل تجاه الأمن الأوروبي. يسلط إدوارد لوكاس، الذي يكتب لصحيفة التايمز، الضوء على تداعيات هذا المأزق السياسي على الجغرافيا السياسية العالمية.

وقد تعثرت شريحة المساعدات البالغة 60 مليار دولار، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد العدوان الروسي، بسبب الخلافات الحزبية داخل الكونجرس. وعلى الرغم من الدعم السابق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمصالح الأوكرانية، إلا أن المناورات السياسية أعاقت مرور هذا التمويل الحيوي. ويعكس المأزق الحالي انقسامات عميقة الجذور والافتقار إلى الإجماع على أولويات السياسة الخارجية.

ويلفت لوكاس الانتباه إلى العواقب الأوسع نطاقاً المترتبة على هذا الجمود التشريعي، مما يشير إلى تحول في دور أميركا باعتبارها الضامن الأمني لأوروبا. إن إحجام إدارة بايدن عن دعم أوكرانيا بشكل حاسم بأسلحة متقدمة يؤكد بشكل أكبر على تآكل التضامن عبر الأطلسي. وتمتد تداعيات هذا الجمود السياسي إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا، مما يثير الشكوك حول مصداقية الالتزامات الأميركية تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم.

إن الزعماء الأوروبيين، الذين يتصارعون بالفعل مع التحديات الأمنية الإقليمية، يجدون أنفسهم في مواجهة الشكوك المتزايدة. إن فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها كشريك أمني يدفعنا إلى التفكير الرصين في مستقبل الدفاع الأوروبي. وتؤدي الانقسامات بين الدول الأوروبية، والتي تفاقمت بسبب المستويات المتفاوتة من الاستعداد العسكري والتوقعات الاستراتيجية، إلى تفاقم الوضع.

وفي حين أن بعض البلدان، ولا سيما تلك التي لديها تجربة مباشرة مع العدوان الروسي، لا تزال ثابتة في التزامها بالدفاع الجماعي، فإن بلداناً أخرى تظهر افتقاراً مثيراً للقلق إلى الاستعداد. إن غياب القدرات الدفاعية الأوروبية الموحدة يجعل القارة عرضة للتهديدات الخارجية، وخاصة في مواجهة القدرات العسكرية الروسية المتجددة.

وبينما يواجه التحالف عبر الأطلسي ضغوطاً غير مسبوقة، أصبحت الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وفي ظل الجهود السريعة التي تبذلها روسيا لإعادة التسلح ومستويات الاستعداد غير الكافية لدى حلف شمال الأطلسي، يتعين على الدول الأوروبية أن تعطي الأولوية للاستثمارات الدفاعية والتعاون من أجل التصدي للتحديات الأمنية الناشئة.

وفي ضوء هذه التطورات، تواجه بريطانيا، الحليف التقليدي القوي للولايات المتحدة، حساباً استراتيجياً. إن الحاجة إلى إعادة تقييم دورها العالمي وإعادة ضبط الأولويات الدفاعية بما يتماشى مع المصالح الأمنية الأوروبية أصبحت ضرورة ملحة.

مع تردد أصداء تداعيات المأزق الذي يواجهه الكونجرس الأمريكي عبر المحيط الأطلسي، يجد الحلفاء في جميع أنحاء العالم أنفسهم في مواجهة العواقب الدائمة لتراجع القيادة الأمريكية العالمية.