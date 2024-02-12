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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري لهذا السبب

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن  تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والجونة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والجونة بسبب نهائى كأس مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة، الموافقة على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين فريقي الأهلي والزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم ٨ مارس ٢٠٢٤.

وأكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن ذلك يأتي لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبري مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر.

كما أكد المهندس سيف الوزيري - نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة أن كأس مصر وهو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضاً من كونه يحمل إسم الدولة - كأس مصر.

وأضاف أنه من هنا جاء دور هذه البطولة لتقام خارج الحدود المصرية شأنها شأن كثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب جماهيرية وتحقيقاً الإيرادات تجارية إستثنائية تعود بالنفع على الإتحادات والأندية وأن تكون جزءاً من الفعاليالت الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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