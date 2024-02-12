رياضية النواب توصي بصرف حافر الإثابة للعاملين بمديريات الشباب..و"العدل": الحكم واجب النفاذ

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب هاني خضر بشأن عدم صرف حافز الإثابة للعاملين بمديريات الشباب والرياضة الحاصلين على أحكام قضائية.

وقال الدكتور سمير كرم ، وكيل وزارة الشباب بالمنوفية خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد لبيب ، وكيل اللجنة، إن المديرية خاطبت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بمحافظة المنوفية بشأن صرف حافز الإثابة وقامت بالرد بأن وزارة المالية في ارتقاب ما يسفر عنه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.

من جانبه أفاد المستشار علي فرج بقطاع التشريع بوزارة العدل بأن الأحكام القضائية الصادرة بشأن أحقية العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية في صرف حافز الإثابة هي أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ، مضيفًا أنه لا يجوز التذرع بعدم وجود اعتمادات مالية لصرف حافز الإثابة، ومن ثم وجب على مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية تنفيذ تلك الأحكام.

وطالب النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، بضرورة صرف حافز الإثابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب المصري في الوضع الراهن ورغم وجود أحكام قضائية بأحقية هذا الحافز في أكثر من مديرية على مستوى الجمهورية منتقدا عدم صرفها حتى الآن.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بضرورة صرف جميع المستحقات المالية للأحكام الصادرة بشأن حافز الإثابة للعاملين بالشباب والرياضة.