نجم ريال مدريد يستفز السعوديين من جديد| ماذا قال؟

كشف الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، عن إنه لم يحسم موقفه حتى الآن من تجديد عقده مع الميرينجي، وذلك قبل خوض مواجهة لايبزيج، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم الاثنين: "لقد خسرنا هنا من قبل، ونعلم أن لايبزيج فريق جيد وقوي".

وبشأن مستقبله مع ريال مدريد، أجاب: "لا أعرف ماذا سأفعل، حيث لم أتخذ أي قرار.. الكثيرون يريدون مني الاستمرار، وهو ما يجعلني سعيدًا، وأشعر أنني بخير.. لكني لم أحسم قراري".

وأضاف: "الشيء المهم بالنسبة لي أن أكون متحفزا، ولدي نفس الرغبة في الفوز، كما كنت قبل 10 سنوات، وجسدي في حالة جيدة جدًا".

المنتخب وبايرن ميونخ

وحول إمكانية عودته للمنتخب الألماني، والمشاركة في بطولة أمم أوروبا، علق: "أفكر كثيرا فيما سأفعله، ولا أعرف ما إذا كنت سألعب في البطولة أم لا".

وواصل: "الأمر يعتمد على ما أشعر به وخططي الشخصية، وأريد أن ألعب بالطبع، لكي أنهي مسيرتي على أعلى مستوى ممكن".

وبخصوص احتمالية عودته لفريقه السابق بايرن ميونخ، قال: "لن أعود إلى بايرن، هذا أمر مؤكد".

وعن موقف زميله لوكا مودريتش، صرح: "لديه حالة مختلفة، وهو صاحب قراره بالتعاون مع النادي.. لا أستطيع التحدث عن موقفه".

وتابع كروس: "ريال مدريد قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهناك أيضًا فرق جيدة جدًا، والترشيح أمر صعب للغاية، لكننا بالطبع قادرون على التتويج باللقب".

وبشأن صافرات الجماهير السعودية ضده في كأس السوبر الإسباني، بعد انتقاداته لرحيل بعض نجوم الكرة الأوروبية الشباب إلى دوري روشن، أجاب: "لقد أكد ذلك أنني قلت الشيء الصحيح".