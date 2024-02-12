خالد الجندي: القرآن ذكر المعجزات لاستلهام الثقة في الله.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم فيه 114 سورة في الـ30 جزء ودائما تتكلم عن معجزات خارقة للعقل والعادة، قائلا: نجد في القرآن العذراء تلد وامرأة عاقر تلد وعجوز تحمل، ولولا أن هذا القرآن ما كان تم تصديقه".

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الإثنين، أن القران الكريم كله معجزات وموتى يصحون وحيوانات تتكلم وطيور تشرح وتدافع وريح تتحرك باسم الواحد، موضحا أن كل ما يحدث في القرآن شيء عجيب ومجموعة كبيرة من المعجزات.



وتابع: القرآن الكريم يذكر هذه المعجزات ليس للتسلية والترفيه ولكن من أجل أن نستلهم منها الثقة في الله وأنه مع الله لا يوجد محال ولا شيء صعب وأن الله يقدر يقلب السموات والارض ودي قدرة من يقول للشيء كن فيكون".

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الإثنين، أن القران الكريم كله معجزات وموتى يصحون وحيوانات تتكلم وطيور تشرح وتدافع وريح تتحرك باسم الواحد، موضحا أن كل ما يحدث في القرآن شيء عجيب ومجموعة كبيرة من المعجزات.



وتابع: القرآن الكريم يذكر هذه المعجزات ليس للتسلية والترفيه ولكن من أجل أن نستلهم منها الثقة في الله وأنه مع الله لا يوجد محال ولا شيء صعب وأن الله يقدر يقلب السموات والارض ودي قدرة من يقول للشيء كن فيكون".