برازيلي.. حسام حسن يستعين بخبير أحمال في جهاز منتخب مصر

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن استعانة حسام حسن المدير الفني للمنتخب القومي لكرة القدم بخبير أحمال برازيلي.

وكتب فرج عامر : حسام حسن المدير الفني للمنتخب القومي لكرة القدم اكد علي استعانته بخبير أحمال برازيلي عمل معة أثناء قيام الكابتن حسام حسن بتدريب منتخب الأردن.

وأكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق إنه لا توجد أزمة بين حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال المرحلة الحالية.

وقال عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا توجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح والمفروض أن الثنائي أكبر من ذلك وتاريخ كبير ولابد أن يساعد الثنائي بعضهما من أجل نجاح منتخب مصر.

وأضاف:" حسام حسن انتقد موقفا لصلاح وذلك أمر طبيعي وأنا أنتقد صلاح ، وهذا شيء لا يجعل اى خلاف بينهما، طبيعي أن الكل يقول رأيه باحترام ، ورأي حسام حسن لا يعني أنه لا يحب محمد صلاح بل يقدره.