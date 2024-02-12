مخرج "البطاطا": سعيد بحصول الفيلم على الجائزة الـ51 دوليا بـ"أيام القيروان السينمائية"

أعلن المخرج الشاب محمد البدري فوز فيلمه الروائي القصير "البطاطا" بجائزة الرق الذهبي من مهرجان أيام القيروان السينمائية بتونس في دورته الخامسة المهداة لفلسطين.

وقال البدري -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه سعيد بحصول فيلمه "البطاطا" على هذه الجائزة، موضحا أنها تعد الجائزة الـ51 دوليا التي يحصل عليها الفيلم حتى الآن، إلى جانب حصوله على 7 جوائز أخرى من مهرجانات محلية داخل مصر، ليكون الإجمالي 58 جائزة للفيلم على مدار مشاركاته في المهرجانات السينمائية.

فكرة الفيلم مستوحاة من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندي فان جوخ، واللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة في اليوم مع كوب من الشاي، وهو إنتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما.

الفيلم بطولة الفنانة القديرة لبنى ونس، ومختار رجب، وكريم عبد العليم، وسارة هشام، ويمنى النجار، سيناريو وحوار مروة مصطفى، وقصة وإخراج محمد البدري، مخرج منفذ حسام تايجر.