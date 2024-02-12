نظير مبلغ ضخم.. الأهلي يقرر تفعيل عقد إعادة شراء هذا اللاعب

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقة محتملة سوبر لـ الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الذي بدء رحلة تالقة في نادي سموحة ، والمباع من الاهلي لسيراميكا كليوباترا ، الأهلي قرر تفعيل عقد إعادة شراءه من سيراميكا كليوباترا نظير 7 ملايين جنيه، التي كان دفعها سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام.

وحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات، اليوم الاثنين، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.