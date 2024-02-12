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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن سلامة: الاجتياح البرى الإسرائيلى لرفح الفلسطينية يؤدى لكارثة إنسانية وتوتر المنطقة

رفح
رفح

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل قامت بعملية نوعية فجر اليوم لتحرير رهينتين محتجزتين لدى الفصائل الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني، وعشرات الجرحى.

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وأضاف سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الاجتياح البرى الإسرائيلي لرفح الفلسطينية سيؤدي لكارثة إنسانية بكل المقاييس، فضلًا عن توتر المنطقة بأكملها، منوهًا بأن هذا الاجتياح يلقى رفضًا من قبل مصر والدول العربية، وهناك نداءات دولية لإسرائيل بأن تتحلى بالرشادة والتريث.

أوضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وتضرب بعرض الحائط كل الجهود والضغوط والنداءات، ولا تستجيب لها.

لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن العملية النوعية أعطت "نتنياهو" قبلة الحياة لاستمرار الحرب، لأنه أثبت من خلال العنف والعدوان أنه يستطيع أن يحرر الرهائن، حيث إننا نواجه حكومة متهورة فقدت كل عوامل الرشادة، لذلك المسألة تتجه نحو التصعيد وليس التهدئة.

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