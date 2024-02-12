نفذت القوات الإسرائيلية عملية إنقاذ في رفح، زاعمة أنها حررت رهائن كانت حماس تحتجزهم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه تم إنقاذ الرهائن في الثاني من فبراير، وليس في التاريخ المذكور وهو 12 فبراير.

تثار أسئلة بشأن دقة العملية وتوقيتها، مع ادعاءات بأنها تم تحريفها على أنها عملية إنقاذ ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التناقضات في موقع الإنقاذ والتعديلات التي تم إجراؤها على المقالة التي نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قبل أيام من العملية تثير المزيد من المخاوف.

أسفرت العملية عن ليلة من الخوف والدمار للفلسطينيين في رفح، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين، ووصف العاملون في المجال الطبي مشاهد الفوضى والرعب. ويواجه السكان حالة من عدم اليقين والذعر، حيث لا يعرفون أين يبحثون عن الأمان وسط القصف المتواصل.

يصر الجيش الإسرائيلي على أن العملية كانت تهدف إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن التوقيت والظروف المحيطة بعملية الإنقاذ أثارت الشكوك والانتقادات. ويلزم إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد مدى دقة ادعاءات الجيش الإسرائيلي وتأثير العملية على المدنيين في رفح.