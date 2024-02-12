عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاذب.. الاحتلال يرتكب مجـ زرة للترويج لعملية إنقاذ رهائن ناجحة..وتقارير تكشف التوقيت الحقيقي

صدى البلد

نفذت القوات الإسرائيلية عملية إنقاذ في رفح، زاعمة أنها حررت رهائن كانت حماس تحتجزهم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه تم إنقاذ الرهائن في الثاني من فبراير، وليس في التاريخ المذكور وهو 12 فبراير. 

تثار أسئلة بشأن دقة العملية وتوقيتها، مع ادعاءات بأنها تم تحريفها على أنها عملية إنقاذ ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التناقضات في موقع الإنقاذ والتعديلات التي تم إجراؤها على المقالة التي نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قبل أيام من العملية تثير المزيد من المخاوف.

أسفرت العملية عن ليلة من الخوف والدمار للفلسطينيين في رفح، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين، ووصف العاملون في المجال الطبي مشاهد الفوضى والرعب. ويواجه السكان حالة من عدم اليقين والذعر، حيث لا يعرفون أين يبحثون عن الأمان وسط القصف المتواصل.

يصر الجيش الإسرائيلي على أن العملية كانت تهدف إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن التوقيت والظروف المحيطة بعملية الإنقاذ أثارت الشكوك والانتقادات. ويلزم إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد مدى دقة ادعاءات الجيش الإسرائيلي وتأثير العملية على المدنيين في رفح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

"البيطريين" تفوض القيادة السياسية لحفظ أمن مصر وترفض الهمجية الإسرائيلية

جنازته تأخرت 9 سنين .. العثور على الهيكل العظمي لابن الغربية

العاهل الأردني يصل إلى البيت الأبيض للقاء بايدن

اديها حقها ناشف.. رحاب الجمل: هات لمراتك لحمة أو فلوس بعيد الحب

ضياء رشوان: مصر تلعب أدوارا لا يمكن الاستغناء عنها بشأن القضية الفلسطينية

ما هي السرعة التي تؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ