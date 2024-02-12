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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: هناك فرصة لإيجاد حلول والخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المشكلة أننا في دورة اقتصادية سيئة، ولكن المشكلة الحقيقة أن هذه الدورات الاقتصادية أصبحت متلاحقة ومتكررة منذ عام 2011، موضحا أن الفكرة الأساسية التي تسبب الأزمة الكبيرة في الاقتصاد، هي أن لدينا أزمة سيولة مستمرة.

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن أزمات السيولة بعد تكرارها لفترات طويلة؛ تعني أن هناك أزمة وعجزا، مشيرًا إلى أن مصر في وضع اقتصادي سيء، لكن هناك فرصة للحلول والخروج من الأزمة.

ونوه بأنه لا بد أن تكون هناك عملية لإنقاذ الاقتصاد والحوكمة، مؤكدًا أننا دائمًا نبحث عن الحل، والإنقاذ هو السهل، وهو ما نبحث عنه ونقوم به الآن.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن الانفاق الشديد والتغول المالي دون أن يكون هناك رابط، هو السبب الرئيسي للتضخم، ويجب أن تهدأ وتيرة التوسع الاقتصادي قليلًا، موضحًا أن هناك اختلالا بين مسار الدولة التي لا تتخلف عن الديون، وبين الاقتصاد.

مصر وضع اقتصادي سيء وتيرة التوسع الاقتصادي الدورات الاقتصادية الديون

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