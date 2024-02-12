عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في القاهرة.. لقاء يجمع مسؤولين مصريين وقطريين ورئيس الموساد الإسرائيلي ومدير الـ CIA بسبب غزة

علم مصر
علم مصر

يصل وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة، غدا؛ لعقد اجتماع حاسم، يهدف إلى معالجة الأزمة المستمرة بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يتضمن جدول أعمال الوفد، مناقشات مع مدير وكالة المخابرات المركزية “بيرنز”، وكبار المسؤولين المصريين، ورئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، فإن التركيز الأساسي للاجتماع، سيكون على الجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وينضم إلى رئيس الموساد “برنيا”، مسؤولون إسرائيليون رفيعي المستوى، من بينهم رئيس نقابة المحامين شين بيت رونين، واللواء الاحتياط نيتسان ألون.

وحسب الموقع الأمريكي، يؤكد الاجتماع- المقرر عقده في القاهرة- أهمية التعاون، ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة ومصر وقطر، كما يعكس النهج المتعدد الأطراف المعتمد لمعالجة الوضع في غزة بشكل فعال.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة للمناقشات؛ فإن الاجتماع يشير إلى دفعة دبلوماسية منسقة لحل لتخفيف التوترات في المنطقة.

وفد إسرائيلي القاهرة الموساد مدير وكالة المخابرات المركزية إطلاق سراح الرهائن إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ