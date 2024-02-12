في القاهرة.. لقاء يجمع مسؤولين مصريين وقطريين ورئيس الموساد الإسرائيلي ومدير الـ CIA بسبب غزة

يصل وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة، غدا؛ لعقد اجتماع حاسم، يهدف إلى معالجة الأزمة المستمرة بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يتضمن جدول أعمال الوفد، مناقشات مع مدير وكالة المخابرات المركزية “بيرنز”، وكبار المسؤولين المصريين، ورئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، فإن التركيز الأساسي للاجتماع، سيكون على الجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وينضم إلى رئيس الموساد “برنيا”، مسؤولون إسرائيليون رفيعي المستوى، من بينهم رئيس نقابة المحامين شين بيت رونين، واللواء الاحتياط نيتسان ألون.

وحسب الموقع الأمريكي، يؤكد الاجتماع- المقرر عقده في القاهرة- أهمية التعاون، ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة ومصر وقطر، كما يعكس النهج المتعدد الأطراف المعتمد لمعالجة الوضع في غزة بشكل فعال.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة للمناقشات؛ فإن الاجتماع يشير إلى دفعة دبلوماسية منسقة لحل لتخفيف التوترات في المنطقة.