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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: خفوا تسخين على الدولة والحرب ستكون مروعة.. عندنا ثبات انفعالي

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية لديها ثبات انفعالي ولا تستلم أو تستجيب للمزايدات من قبل البعض، ولابد من تخفيف الضغوطات عن الدولة المصرية أو تسخين الدولة، قائلا: "أي حرب بين مصر وإسرائيل أول شئ سيحدث هو دمار رفح".

ونوه إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن قرار الحرب ليس عسكريًا ولكنه سياسي والتخيل لحرب بين جيشان ستكون حربًا مروعة.. رقعة الأرض في هذه الحرب ستكون كبيرة ولابد من احترام العدو، متابعا: "حال حدوث حرب عسكرية انسوا رفح، وهذه الحرب ستنهي النقاش حول قضية رفح وستنهيها بأكملها".

واستكمل ابراهيم عيسى: "تداعيات الحرب لن تكون سهلة وأي حرب هي قرار أخير وأي قرار مصري سيكون بناءً على انتهاك السيادة المصرية ولن يكون هناك قرار بمد الحرب ضد إسرائيل متى لا تمس الأرض المصرية"، مؤكدًا أن هذه اللحظة التي ستدافع فيها مصر عن أرضها.

الدولة المصرية مصر إسرائيل رفح حرب عسكرية

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