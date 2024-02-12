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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شريف الشوباشي: الاستسلام للانبهار والتقليد الأعمى للغرب يتسبب في تفكك المجتمع.. فيديو

الشوباشي
الشوباشي

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّ من يحتك بحضارة وثقافة الغرب يكون له ردتي فعل، الأولى الانبهار والرغبة العارمة في التقليد، مشددًا على أن الاستسلام للانبهار والتقليد الأعمى للغرب يتسبب في تفكك المجتمع.

وأضاف "الشوباشي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "رد الفعل الثاني هو أن هؤلاء كفار وأعداء الدين ويضمرون للإسلام عداءً سافرا وهدفهم الوحيد تحطيم العالم الإسلامي والقضاء على الإسلام تماما وتركيع المسلمين والشعوب التي تدور في فلك منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح الكاتب والمفكر: "أرى أن ردتي الفعل هاتين خاطئتين، يقع فيهما ما لا يقل عن 80% من الناس، فقد عشت أكثر من نصف حياتي العملية في باريس، وكل المصريين الذين كانوا يأتون من هناك كنت أطلع على ردود فعلهم، ورصد هذا الأمر من خلال تجربتي لأني التقيت كل الناس".

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