حملة مكبرة على 159 منشأة صحية تكشف مخالفات جسيمة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تشكيل لجنة موسعة من إدارة العلاج الحر بالقليوبية برئاسة الدكتور شعبان وردة ومساعدي مدير الإدارة بالمديرية، وفريق العلاج الحر بإدارة شبين القناطر، وتم المرور علي المنشآت الطبية الخاصة بنطاق الإدارة، وقد تم المرور علي 159 منشأة طبية خاصة.

وقالت مديرية الصحة إنه تنوعت المنشآت الطبية الخاصة ما بين 5 مستشفيات، و14 مركز طبي تخصصي من مختلف التخصصات "طب نفسي وإدمان- نساء وتوليد- جراحة عامة - حضانات- أشعة- باطنة ورعايتها" و9 مراكز علاج طبيعي، وعيادة مشتركة و107 عيادة خاصة، و23 معملا.

وتابعت المديرية أن المسح الميداني أسفر عن إصدار 10 قرارات غلق لمنشآت طبية خاصة لإداتهم بدون ترخيص و3 قرارات غلق لمراكز طبية خاصة لوجود مخالفات جسيمة بها، كما تعهد المدير الفني لكل مركز بعدم التشغيل وعدم استقبال حالات لحين تلافي السلبيات الواردة بتقرير المرور، وكما تم تحرير 27 إنذار لمنشآت طبية أخرى.

وأكدت المديرية، أنه لا تهاون مع أي منشأة طبية خاصة تخالف الاشتراطات والمعايير الصحية حفاظا على أرواح المواطنين.