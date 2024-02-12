عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة على 159 منشأة صحية تكشف مخالفات جسيمة بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تشكيل لجنة موسعة من إدارة العلاج الحر بالقليوبية برئاسة الدكتور شعبان وردة ومساعدي مدير الإدارة بالمديرية، وفريق العلاج الحر بإدارة شبين القناطر، وتم المرور علي المنشآت الطبية الخاصة بنطاق الإدارة، وقد تم المرور علي 159 منشأة طبية خاصة.

وقالت مديرية الصحة إنه تنوعت المنشآت الطبية الخاصة ما بين 5 مستشفيات، و14 مركز طبي تخصصي من مختلف التخصصات "طب نفسي وإدمان- نساء وتوليد- جراحة عامة - حضانات- أشعة- باطنة ورعايتها" و9 مراكز علاج طبيعي، وعيادة مشتركة و107 عيادة خاصة، و23 معملا.

وتابعت المديرية أن المسح الميداني أسفر عن إصدار 10 قرارات غلق لمنشآت طبية خاصة لإداتهم بدون ترخيص و3 قرارات غلق لمراكز طبية خاصة لوجود مخالفات جسيمة بها، كما تعهد المدير الفني لكل مركز بعدم التشغيل وعدم استقبال حالات لحين تلافي السلبيات الواردة بتقرير المرور، وكما تم تحرير 27 إنذار لمنشآت طبية أخرى.

وأكدت المديرية، أنه لا تهاون مع أي منشأة طبية خاصة تخالف الاشتراطات والمعايير الصحية  حفاظا على أرواح المواطنين.

القليوبية ادارة العلاج الحر الشئون الصحية المنشآت الطبية الخاصة فريق العلاج الحر مديرية الشئون الصحية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

ضبط 14 طن دواجن وكبدة منتهية الصلاحية في القليوبية

استمرار فعاليات هاكاثون للتقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها.. صور

إحالة 18 متهما بالإتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة والذخائر في القليوبية للمفتى

وكيل صحة القليوبية: خصم حافز التقييم للعاملين المقصرين بالعناية المركزة

الكشف على 1387 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية طنان بقليوب

بدء تلقى تظلمات نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

وزير التربية والتعليم يصل محافظة القليوبية لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

لإيجاد حلول مبتكرة وتمكين ذوى الهمم|30 فريقا يتنافسون في "هاكاثون" بجامعة بنها

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ