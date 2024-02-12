الصحة الفلسطينية: رفح هشة على مستوى الخدمات الطبية والإنسانية.. فيديو

تحدث الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الوضع الصحي في مدينة رفح الفلسطينية.

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: "مدينة رفح هشة على مستوى الخدمات الصحية والإنسانية".

أضاف: "مدينة رفح الفلسطينة مكتظة بالسكان بأكثر من 1.4 مليون نسمة، والاحتلال يهدد بشكل لافت مدينة رفح"، لافتا: "الاحتلال قام بعملية في مدينة رفح مما أدى لاستشهاد 67 مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين".

أشار : "لا يتوفر في مدينة رفح سوى مستشفى صغير بسعة 63 سرير فقط"، موضحا: "المستشفيات في رفح لا تقوى على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الأساسيين في داخلها".

