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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة الفلسطينية: رفح هشة على مستوى الخدمات الطبية والإنسانية.. فيديو

رفح
رفح

تحدث الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الوضع الصحي في مدينة رفح الفلسطينية.

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قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: "مدينة رفح هشة على مستوى الخدمات الصحية والإنسانية".

أضاف: "مدينة رفح الفلسطينة مكتظة بالسكان بأكثر من 1.4 مليون نسمة، والاحتلال يهدد بشكل لافت مدينة رفح"، لافتا: "الاحتلال قام بعملية في مدينة رفح مما أدى لاستشهاد 67 مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين".

أشار : "لا يتوفر في مدينة رفح سوى مستشفى صغير بسعة 63 سرير فقط"، موضحا: "المستشفيات في رفح لا تقوى على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الأساسيين في داخلها".
 

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