شريف الشوباشي: إذا استسلمنا للانبهار والتقليد الأعمى للغرب فالمجتمع سيتفسخ.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إنه عاش أكثر من نصف حياته العملية في باريس وقت عمله كمدير لمكتب الأهرام، مشيرًا إلى أن كل المصريين بباريس كانوا يصبون عنده، وكان يقابل الجميع ورصد ردود أفعال الجميع حول الانفتاح على الغرب.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا استسلمنا للإنبهار والتقليد الأعمي للغرب فإن المجتمع سيحدث له تفسخ وإذا قلنا إنهم أعداء فلا قبل لنا بمعاداة هذا العالم المتقدم والمتطور.

وأشار إلى أن الغرب في حالة أفول وهذا صحيح لأن حياة الإنسان عندما يكون في حالة أفول يموت بعد 10 سنوات ولكن الغرب ممكن أن يأخذ 100 سنة ويوجد قوى صاعدة أخرى وهي الصين واليابان.

وأكد أن بداية تطور الوعي هي من رفاعة الطهطاوي وجيل الوطنية مصطفى كامل، وسعد زغول، و الوعي بدأ برد الفعل والاحتكاك وكل هؤلاء الأشخاص قراءوا هذ الإشكالية، مشيرًا إلى أنه رأى خطابًا لرفاعة الطهطاوي لايوجد خطأ في اللغة الفرنسية وهو رجل أزهري ومصطفى كامل قرأ له جملتين لا يوجد بهما خطأ.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.