لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

أكد الفنان حمدي الوزير، أن إزالة الحملة الإعلانية من الشوارع لمنتج حلويات كان الوزير وجها إعلانيا له، والهجوم لم يغضبه لافتا إلى أنه الإعلان الأول له.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه انجي انور على قناة اي تي سي أنه يحافظ على تقاليد المجتمع وأنه ينتقي أعماله وأنه شارك في الكثير من الأعمال التي تدافع عن المرأه مثل المغتصبون ولكن بعض الأفراد اختاروا تفسيرا ومشهدا سيئا ليقيموا عليه الفنان.

وأكد أن الانتقادات لمجرد الانتقادات وتفسير جزء من المجتمع لصورة أو مشهد تفسير سيئ لا يلزم أن يفرض رأيه على الباقي وأن الإعلان لم ينزل بعد وأن الهجوم تم على الحملة التشويقية للإعلان.