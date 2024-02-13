سيكون يوما تاريخيا.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل خاصة عن نهائي كأس مصر

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن الفن المصري مهم جدًا بالنسبة لنا، ومصر دائمًا منارة حضارية وفنية، ليس في الشرق الأوسط بل في العالم

وكشف تركي أل الشيخ، خلال تصريحات له،على هامش زيارته لمصر، ولقائه بوزيرة الثقافة، لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، عن تفاصيل خاصة بأقامة لقاء نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك في الرياض، قائلا "تحدثت مع مخرج كأس العالم لإخراج المباراة، لإخراج اللقاء، والذي سيشهد العديد من المفاجأت.

وتابع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن الحضور سيكون شبه مخصص للمصريين نهائي الكأس، مؤكدا أنه سيكون يوم تاريخي وسنرى كأس مختلف يليق بمصر وأسم مصر.

أنا عاوز الأهلي يكسب

ومازحه الإعلامي عمرو أديب، قائلا “أنا عاوز الزمالك يكسب”، ليرد عليه تركي أل الشيخ “وأنا عاوز الأهلي يكسب”.