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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون مجاملات.. أول تعليق سمير كمونة على تدريب حسام حسن للمنتخب

صدى البلد

علق الكابتن سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري.

وقال خلال حواره مع الاعلامي مجدي عبد الغني: "كادر مصري محترم ويجب دعمه.. كان له تجربة دولية مع منتخب الاردن وعدد من الأندية بالدوري المصري".

تجدر الإشارة إلى أن حسام حسن تولى مهمة تدريب منتخب مصر بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد النتائج السلبية والأداء المخيب للآمال في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وتلقى اتحاد  الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - لحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية لما قدمه حسام حسن في مسيرته الكروية .

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