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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة هيوستن: المرأة مطلقة النار داخل الكنيسة تركت كتابات معادية للسامية

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الاثنين إن المرأة التي فتحت النار خلال عطلة نهاية الأسبوع في كنيسة جويل أوستين الكبرى في هيوستن لديها تاريخ من المرض العقلي وسلسلة من 'الكتابات المعادية للسامية'، مع دخول بحثهم عن الدافع لليوم الثاني.
وتعرفت السلطات على المرأة بأنها جينيسي مورينو البالغة من العمر 36 عاما، قائلة إنها فتحت النار داخل كنيسة ليكوود يوم الأحد مع ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

كدافع، قالوا إنهم كانوا يبحثون في مجموعة من الاحتمالات: نزاع عائلي، وتاريخ من المرض العقلي، وربما رأي حول الحرب في غزة، مشيرين إلى أن البندقية التي استخدمتها في إطلاق النار كانت تحمل ملصقًا مكتوبًا عليه. 'فلسطين.' وقالت السلطات أيضًا إنها عثرت على 'كتابات معادية للسامية' تخص المشتبه به.
تبادل اثنان من ضباط إنفاذ القانون خارج الخدمة، كانا يعملان في مجال الأمن في الكنيسة، إطلاق النار مع مورينو وقتلوه قبل الساعة الثانية ظهرًا بوقت قصير. بالتوقيت المحلي في رواق الكنيسة بينما كان المصلون يصلون لحضور قداس باللغة الإسبانية.

وأصيب الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، والذي قال المسؤولون إنه نجل مورينو، برصاصة في الرأس وظل في حالة حرجة يوم الاثنين. وقال مسؤولون في وقت سابق إن عمره خمس سنوات.
وقال كريستوفر هاسيج، قائد قسم جرائم القتل في قسم شرطة هيوستن، للصحفيين في تحديث حول التحقيق: 'لدينا بعض الكتابات المعادية للسامية التي اكتشفناها في هذه العملية'. ولم يذكر أين تم العثور على الكتابات.

وقال هاسيج: 'نعتقد أن هناك نزاعًا عائليًا حدث بين زوجها السابق وعائلة زوجها السابق وبعض هؤلاء الأفراد يهود، لذلك نعتقد أنه ربما يكون هذا هو السبب وراء كل هذا'. مؤكدا أن التحقيق في مراحله الأولى.
مورينو، الذي قال هاسيج إنه استخدم عدة أسماء مستعارة، بما في ذلك اسم مذكر، تم وضعه بموجب أمر احتجاز طارئ من قبل شرطة هيوستن في عام 2016، وكان لديه تاريخ موثق في الصحة العقلية، وفقًا لأفراد الأسرة.

 

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