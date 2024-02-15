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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: توافق كبير بين مصر وتركيا بشأن أحداث غزة

صدى البلد

كشف مصطفى صلاح خبير العلاقات الدولية ، دلالات زيارة أردوغان إلى مصر خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة.

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وقال مصطفى صلاح في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، إن زيارة أردوغان إلى مصر في هذا التوقيت الحساس في ظل التصعيد في غزة لهلا دلالات كثيرة".

وأضاف مصطفى صلاح:" القضية الفلسطينية تعتبر القاعدة الأساسية التي ارتكزت عليها تركيا في نقاط التفاهم مع مصر ".

وتابع مصطفى صلاح:" هناك توافق كبير بين مصر وتركيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة".

وأكمل مصطفى صلاح:" السياسة الخارجية المصرية تسير في طريق واضح من أجل الوصول إلى تفهمات لحل الأزمة في فلسطين وقطاع غزة “، مضيفا:” هناك رؤي مشتركة بين مصرو تركيا بشأن الملف الليبي من أجل استقرار ليبيا ".

مصر تركيا غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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