خبير علاقات دولية: توافق كبير بين مصر وتركيا بشأن أحداث غزة

كشف مصطفى صلاح خبير العلاقات الدولية ، دلالات زيارة أردوغان إلى مصر خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مصطفى صلاح في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، إن زيارة أردوغان إلى مصر في هذا التوقيت الحساس في ظل التصعيد في غزة لهلا دلالات كثيرة".

وأضاف مصطفى صلاح:" القضية الفلسطينية تعتبر القاعدة الأساسية التي ارتكزت عليها تركيا في نقاط التفاهم مع مصر ".

وتابع مصطفى صلاح:" هناك توافق كبير بين مصر وتركيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة".

وأكمل مصطفى صلاح:" السياسة الخارجية المصرية تسير في طريق واضح من أجل الوصول إلى تفهمات لحل الأزمة في فلسطين وقطاع غزة “، مضيفا:” هناك رؤي مشتركة بين مصرو تركيا بشأن الملف الليبي من أجل استقرار ليبيا ".