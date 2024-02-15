لا لتهجير الفلسطينيين.. باحث: موقف مصر من التصعيد بغزة واضح

علق أحمد عبد المجيد الباحث في العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أحمد عبد المجيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة أدى إلى تغير عدد كبير من المواقف الدولية .

وأضاف أحمد عبد المجيد :" الموقف المصري واضح وطالب بوقف إطلاق النار وعدم تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ".

وتابع احمد عبد المجيد :" مصر كانت حريصة على فتح معبر رفح من الجانب المصري ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب الفلسطيني ".

واكمل احمد عبد المجيد :" إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين، ومصر لها موقف حاسم في هذا الشأن كي لا يتم تهديد الأمن القومي المصري"