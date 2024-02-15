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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا لتهجير الفلسطينيين.. باحث: موقف مصر من التصعيد بغزة واضح

صدى البلد

علق أحمد عبد المجيد الباحث في العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال أحمد عبد المجيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة أدى إلى تغير عدد كبير من المواقف الدولية .

 

وأضاف أحمد عبد المجيد :" الموقف المصري واضح وطالب بوقف إطلاق النار وعدم تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ".

 

 وتابع احمد عبد المجيد :" مصر كانت حريصة على فتح معبر رفح من الجانب المصري ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب الفلسطيني ".

 

 واكمل احمد عبد المجيد :" إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين، ومصر لها موقف حاسم في هذا الشأن  كي لا يتم تهديد الأمن القومي المصري"

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