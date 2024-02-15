المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية: زيارة أردوغان لمصر فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات وطيدة وتاريخية في التجارة البينية.

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر وتركيا مروا بظروف صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ألقت بآثارها على العالم كله، وكانت أشد تأثيرا على الدول الناشئة ومنها مصر وتركيا، خاصة، أن الدولتين عليهما التزامات خارجية، والذي أدى إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة سواء العملة المصرية أو العملة التركية، وبالتالي فتعتبر زيارة الرئيس التركي فرصة ذهبية لتعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

و لفتت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعاون المصري التركي في مجال التجارة من الممكن أن يؤدي إلى وجود ما يسمى بالتجارة الحرة بين الجانبين، بمعنى ان يتم تبادل السلع بدون فرض رسوم جمركية او ضرائب، خاصة و ان الدولتين في حاجه إلى مثل هذا النوع من التجارة بسبب معاناتهما من نقص العملة الاجنبية، حيث يمكن التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، و ايضا يمكن أن تمتد هذه النظرية إلى السياحة.

و اشارت "الملاح" إلى أن التعامل التجاري و تسهيل انتقال السلع بين مصر و تركيا بالعملات المحلية من شأنه أن يقلل الضغط على الدولار، خاصة و اننا نستورد من تركيا مستلزمات إنتاج و مواد خام تدخل في التصنيع و بالتالي تنخفض الاسعار، و تحافظ العملة المحلية على قيمتها مقابل الدولار.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلي مصر، امس الأربعاء، الموافق 14 من فبراير، وتعتبر هي الأولي منذ أكثر من 12 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.