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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيارة أردوغان للقاهرة تدشن لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وتركيا

صدى البلد

وصف النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر اليوم بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تدشن لحقبة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين عنوانها التعاون وفقا للمصالح المشتركة.

وأشار توفيق، فى بيان له اليوم، إلى أن حجم الروابط التى تجمع مصر وتركيا كبير للغاية وهناك توافق مصرى تركي فى المواقف الأساسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبكل تأكيد فإن هذا التقارب المصرى التركى سيمنح الموقف السياسى الذى يتخذه كلا البلدين تجاه الأوضاع فى غزة ثقلا وأهمية.

واعتبر أن نجاح مصر فى تجاوز فترة الخلافات مع تركيا أمر هام للغاية، وأنه تأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية قادرة على إدارة الملفات المختلفة بنجاح كبير يحسب للإدارة المصرية.

حسانين توفيق العلاقات الخارجية حزب الشعب الجمهورى رجب طيب أردوغان الخارجية المصرية

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