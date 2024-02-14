إبراهيم عيسى: زيارة أردوغان للقاهرة تجربة نجاح كبيرة للقيادة المصرية وسياستها الصائبة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم وإلقاء كلمة في القمة المصرية التركية من قصر الاتحادية تعد تجربة نجاح كبيرة للقيادة المصرية، موضحا أن الزيارة تأتي بالتزامن مع السياسية الصائبة من قبل الإدارة المصرية في التعامل مع المشهد بالمنطقة.

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تنظيم الإخوان وتيار الإسلام السياسي سيخترعون مليون حجة لزيارة أردوغان وإظهار هذه الزيارة انتصار لأردوغان، مضيفا: "الإخوان هيخترعوا مليون حجة لتبرير زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لمصر ويعدونها نجاح لهم".

الدول العربية تعاني من غياب الديمقراطية

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن التيار الإسلام السياسي لن يتكلم على ما يحدث في السودان لأنه لن يكون قادرا على المتاجرة به مثل المتاجرة بما يحدث في غزة، موضحا أن الدول العربية تعاني من غياب الديمقراطية لأن الوحدة الأولى لبناء الديمقراطية وأعمدتها غير موجود.