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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحقق في تقارير عن إلحاق إسرائيل أضرارا للمدنيين بالأسلحة الأمريكية

صدى البلد

بدأت الولايات المتحدة تحقيقًا في تقارير عن وقوع أضرار مدنية يُزعم أنها ناجمة عن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية الصنع، وفقًا لما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز، الشبكة الأمريكية الشريكة لنا.

أنشأت إدارة بايدن عملية مراجعة لمراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل متلقيها، مع التركيز على مزاعم سقوط ضحايا من المدنيين. وتتناول إرشادات الاستجابة لحوادث الضرر المدني، التي تنفذها الإدارة، اتهامات سوء الاستخدام المقدمة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك القنوات الدبلوماسية والوكالات وجماعات حقوق الإنسان والجمهور.

وأكد مات ميلر، المتحدث باسم الحكومة الأمريكية، المراجعة المستمرة للحوادث التي تحدث في الصراع الحالي. ومع ذلك، أوضح ميلر أن العملية ليست مصممة للاستجابة الفورية ولكنها تهدف إلى تقييم الحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين بشكل منهجي. والهدف النهائي هو تطوير استجابات سياسية مناسبة للتخفيف من مخاطر مثل هذه الحوادث في المستقبل وتشجيع الشركاء على إجراء عمليات عسكرية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

ويؤكد التحقيق التزام إدارة بايدن بدعم المبادئ الإنسانية وضمان المساءلة في استخدام الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة.

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