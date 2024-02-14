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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجموعة العربية تعتزم تقديم قرار جديد لوقف إطلاق النار بغزة لمجلس الأمن

صدى البلد

أعلنت الدول العربية في الأمم المتحدة أنها تستعد لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلنت اليوم الاربعاء.

ووفقا لسي أن أن، يدعو القرار أيضًا إلى إغاثة إنسانية دون عوائق ويمنع أي نقل لسكان غزة إلى موقع مختلف – وهو ما تصر الدول العربية على أنه عقاب جماعي قسري ضد القانون الدولي.

وقد أعلنت الولايات المتحدة علنا أنها تعارض مشروع القرار.

وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور إن المجموعة أجرت محادثات جيدة وصريحة مع السفير الأمريكي. وقال منصور إن "الوقت قد حان" لكي تتحرك الأمم المتحدة بقرار لوقف إطلاق النار. وقال إن "الأعمال الداخلية للولايات المتحدة هي أعمالهم".

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