حلمي النمنم: مصر رفضت إلغاء معاهدة السلام مقابل 40 مليار دولار

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن العلاقات الاقتصادية والسياحية بين أنقرة والقاهرة لم تتأثر بالتوتر السياسي خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه عندما كان وزيرًا للثقافة قام بترانزيت 12 ساعة في تركيا، وعندما وصل لأنقرة تواصل معه الكثير من المسؤولين الأتراك، للجلوس معه خلال هذه الفترة، ولكن لم يرحب بهذا الامر في هذا الوقت بسبب الاضطراب الموجود في العلاقات.



وتابع "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العلاقات المصرية التركية الفترة الماضية شهدت نوعًا من التباين السياسية بين البلدين ، ومصر لم تبتدأ هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لم ينجرف إلى بعض التصريحات، ولم يرد عليها.



وأوضح ان مصر دفعت في السلام ثمنًا أكبر من الحرب، حيث تعرضت مصر لمقاطعة شديدة من الدول العربية، وعندما جاء الرئيس مبارك إلى الحكم ، البعض قدم عرضا بقيمة 40 مليار دولار في مقابل إلغاء معاهدة السلام ، ولكن هذا الامر رفض، مشيرًا إلى أن قرار الحرب حساس جدًا، ويجب تركه للقيادة السياسية والعسكرية



وأضاف أنه لم يندهش اليوم من حدوث اتفاق كبير اليوم بين الرئيس التركي والرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص ملف قطاع غزة، مضيفًا أن الأسابيع الأخيرة شهدت ضغطًا كبيرًا لجر مصر للصدام مع دولة الاحتلال، من خلال الحديث على ضرورة أن يتدخل الجيش لالمصري لحماية الشعب الفلسطيني، والغاء معاهدة السلام.



