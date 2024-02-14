المستشار الخاص للأمم المتحدة يُعرب عن مخاوف متزايدة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي برفح

كرر المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون كبار آخرون في الأمم المتحدة بشأن خطط إسرائيل للقيام بتوغل عسكري كامل في رفح، وهو أمر يكاد يكون من المؤكد أن تكون له عواقب وخيمة على المدنيين في المنطقة.

قالت المستشارة الخاصة أليس وايريمو نديريتو: "إن خطر ارتكاب جرائم وحشية في حالة حدوث توغل عسكري كامل في رفح، خطير وحقيقي ومرتفع".

شددت نديريتوأيضًا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، فضلاً عن الحاجة إلى تسريع المفاوضات حتى يمكن منع المزيد من أعمال العنف وتنفيذ وقف إطلاق نار مستدام.

وقال المستشار الخاص: "من الضروري إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات". "كفى عنفاً وكفى معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في رفح وفي قطاع غزة بأكمله.