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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني: علاقتنا بإيران ليست موجهة ضد أية دولة

صدى البلد

بعث وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق، برسالة طمأنينة الى السفراء المعتمدين والمقيمين ببورتسودان، بأن علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة أو مجموعة دول ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة. 

وبحسب إعلام سوداني، قال الوزير السوداني: إن هذا أمرٌ طبيعي وعادي في العلاقات بين الدول، واستئناف لتعاون سابق طويل في المجالات الاقتصادية ومجالات التنمية والاستثمار بين البلدين.

وزار علي الصادق، طهران مؤخراً، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني، والتقى مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قدم دعوة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأحاط الوزير اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، السفراء المعتمدين والمقيمين بها؛ بآخر التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية وجهود تسوية الأزمة التي يمر بها السودان سلمياً.

وذكر  الوزير، أن الاجتماع زوّد السفراء بالمعلومات، وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية في الخرطوم وأم درمان وبحري، مؤكداً أن الجيش السوداني يحرز تقدماً مُطرداً كل يوم في تلك المدن ويُضيِّق الخناق على الميليشيا.

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