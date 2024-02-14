12 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

واصل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.



وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 22 حالة تعد، ضمن حملات الموجة 22، والتي تمكنت من إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة ٩٠٣م٢ و حالتي تعد على الأراضي الزراعية على مساحة سهمين .



كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 8 حالات متغيرات مكانية غير قانونية.