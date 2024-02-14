صقر وحنيجل يبحثان آليات إنشاء جامعة تكنولوجية بمحافظة السويس

أكد محافظ السويس عبدالمجيد صقر، أهمية إنشاء الجامعة التكنولوجية في محافظة السويس، موجها بأهمية مواكبة تخصصات الجامعة مع التخصصات المطلوبه في سوق العمل حاليا، والذي يأتي من خلال التفاعل والتواصل مع قطاع البترول والموانئ والهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس والشركات والمصانع لاختيار التخصصات التكنولوجية المطلوبة لهذه القطاعات والتي تتضمن الندرة التفرد، الأمر الذي يُسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لمصر.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور رئيس جامعة السويس أشرف حنيجل بحضور نائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان، بمبنى الديوان العام وذلك تفعيلًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الإستراتيجية للتعليم العالي التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور في مارس عام 2023.



ومن جانبه، أكد "حنيجل"، الحرص على الدراسة المجتمعية قبل إنشاء الجامعة التكنولوجية من خلال دراسة جدوي متأنية مبنية علي الاحتياجات المجتمعية من التخصصات المختلفة في محافظة السويس ومحور قناة السويس، كما ثمن رئيس الجامعة الدور الفعال لرئيس جهاز مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف لتسهيل كل الخطوات لزيارة وفد الجامعة لمدينة السويس الجديدة.



يذكر أن اللقاء تناول خطة إنشاء جامعة السويس التكنولوجية التي تأتي في إطار أهمية التركيز على التعليم التكنولوجي باعتباره أحد أهم مشروعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص بشكل مكثف على توطين هذا النمط من التعليم في مصر لما له من فائدة كبيرة على سد احتياجات سوق العمل.

