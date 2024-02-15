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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل مخدرات| قرار عاجل ضد تشكيل عصابي في الجيزة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهما  مخدر "الهيروين والحشيش،الهيدرو، الآيس" في منشأة القناطر.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيدرو والآيس وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه، وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر).. وبحوزتهما  (بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كجم لمخدرالهيروين – كمية من مخدر "الحشيش، الهيدرو، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى" ).

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